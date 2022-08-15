مدير مستشفى العجوزة يكشف آخر تطورات حالة مصابي حريق كنيسة «أبوسيفين»

قدم الدكتور طارق السيد، مدير مستشفى العجوزة، التعزية في ضحايا حادث حريق كنيسة «أبوسيفين» في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، الذي وقع أمس الأحد وراح ضحيته 41 حالة وفاة، و12 مصابًا، قائلا: «الحادث أصاب بلدنا وأصابنا كلنا بحزن شديد، نعزي أنفسنا وإخواتنا وبلدنا كلها في الحادث الأليم».

أول سيارة إسعاف وصلت للمستشفى

وأضاف «السيد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه تلقى بلاغ الحادث شخصيا من الطوارئ في الساعة 9:10 صباحا، وأول سيارة إسعاف وصلت للمستشفى كانت في الساعة 10 إلا ثلث صباحا، أي بعد نصف ساعة من تلقي البلاغ، وهذا وقت قليل.

وأشار إلى أن المستشفى كان مستعدًا بشكل جيد من خلال خطة طوارئ كاملة تواجه أي حادث أو موقف شديد، تتعرض له المنطقة المحيطة للتعامل مع الحالات.

كما أوضح أن مستشفى العجوزة استقبل 26 حالة، منها 21 وفاة، بينما عدد المصابين 5 أفراد، وحالتهم الصحية ممتازة.

الإصابات ناتجة عن اختناق وليس حروق

وأفاد مدير المستشفى بأن جميع المصابين كانوا يعانون من اختناق شديد للغاية، لدرجة أن هناك حالتين اضطرا للدخول للعناية المركزة، بينما الثلاثة الباقين احتاجوا للدخول للرعاية المتوسطة والأقسام الداخلية.

ولفت إلى أنه يوجد حالة مصابة في العناية المركزة وضعت على جهاز التنفس الصناعي، وكان قلبها شبه متوقف، ولكن مع الإنعاش أسعفت وبدأت في استرداد نفسها الطبيعي، مؤكدًا أن الإصابات كلها اختناقات بينما الحروق كانت بسيطة للغاية في حالة أو حالتين «لسع بسيط».