آخر موعد لتسجيل الرغبات في المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

يبحث الكثير من خريجي الثانوية العامة عن آخر موعد لتسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، لتؤكد وزارة التعليم العالى والبحث العلمي في تقرير صادر عنها، اليوم، أنه تم مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية لمدة 24 ساعة إضافية أي «يومًا إضافيًا».

آخر موعد لتسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى

وأوضحت التعليم العالي، أن آخر موعد لتسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى في تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، هو غدًا، الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2022، في تمام الساعة السابعة مساءًا، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم حتى الآن.

ولفتت التعليم العالي إلى أنه قد تم فتح موعد تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى، الخميس الماضي الموافق 11 أغسطس 2022، لطلاب الشعبة العلمية الحاصلين على مجموع درجات 365 درجة فأكثر، أي بنسبة 89.02% فأكثر، وطلاب الشعبة الهندسية الحاصلين على 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، وطلاب الشعبة الأدبية الحاصلين على 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر.

وعن آخر موعد لتسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، أوضح عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه على طلاب المرحلة الأولى استغلال فرصة مدة المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات، والانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg، مؤكدا إغلاق الموقع في تمام الساعة السابعة من مساء غدًا الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الجاري.

107 الآف طالب سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق

من جانبه، قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي - المُشرف العام على مكتب التنسيق، إن عدد طلاب الثانوية العامة الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، بلغ 107 الآف طالب وطالبة حتى الآن.