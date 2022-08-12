250 طالبا يسجلون رغباتهم بمعامل التنسيق في جامعة كفر الشيخ حتى اليوم

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن معامل التنسيق الإلكتروني لتنسيق الثانوية العامة بالجامعة استقبلت طلاب الثانوية العامة الناجحين، لمساعدة طلاب المرحلة الأولى على تسجيل رغباتهم طبقاً للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والإجابة على استفساراتهم بشأن تسجيل رغبات التحاقهم بالجامعات مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، منذ الخميس الموافق 11 أغسطس وحتى الاثنين المقبل، من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، وسوف يُجري تشغيل الخدمة خلال المدة لكل مرحلة تنسيق، وذلك حرصاً من الجامعة للتواصل مع المجتمع المحيط بها وإيماناً بدور الجامعة في خدمة المجتمع.

الجامعة وضعت خطة لتسجيل تنسيق الجامعات

وذكر رئيس الجامعة، في بيان له، اليوم الجمعة، أن إدارة الجامعة وضعت خطة لتسجيل تنسيق الجامعات للعام الجامعي 2022 - 2023م، وجرى تجهيز المعامل والقاعات التي قدمت خدمات مكتب التنسيق من خلال أجهزة الحاسب الآلي والتي تم تجهيزها لتسجيل الرغبات للطلاب داخل قاعات مكتب التنسيق في كلية التربية النوعية وبلغ عدد الطلاب يومي أمس واليوم 250 طالبا وطالبة.

تدريب العاملين على كيفية التعامل مع موقع التنسيق

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه تم تحديث الأجهزة وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع موقع التنسيق وكيفية تسجيل الرغبات، كما تم تدريب وتأهيل الموظفين المختصين للتعامل بكل سهولة مع الطلاب أثناء التنسيق تيسيراً على أبنائنا الطلاب خلال الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

توفير أدوات التعقيم والمطهرات اللازمة للأشخاص

وشدد رئيس الجامعة، علي ضرورة التزام جميع المتواجدين بارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات اللازمة للأشخاص، والمستخدمة في تطهير الأماكن والأجهزة خلال فترة تسجيل الرغبات، حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيمها.

تخصيص 4 معامل لاستقبال الطلاب

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه جرى تخصيص 4 معامل لاستقبال الطلاب، وذلك لتوفير سُبل الراحة لكافة الطلاب أثناء عملية تسجيل الرغبات، كما تم تشكيل لجنة تضم عدداً من أعضاء هيئة التدريس وموظفين لاستقبال الطلاب وتعريفهم بالكليات، فضلاً عن مساعدتهم من خلال إعطائهم دورا والانتظار بالساحات المخصصة.

الالتزام بالإجراءات الصحية وتنفيذ التدابير الوقائية

وأشاد نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، بالالتزام بالإجراءات الصحية، وتنفيذ التدابير الوقائية، والتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية ومعايير السلامة التي اتخذتها الجامعة والتزاماً وتنفيذاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

مكتب التنسيق شهد إقبالاً من طلاب المرحلة الأولى

وأوضحت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، والمشرف العام على معامل التنسيق الإلكتروني لتنسيق الثانوية العامة بالجامعة، أن مكتب التنسيق شهد منذ اليوم الأول، إقبالاً من طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم، والاستفسار عن أعمال التنسيق وآليات اختيار الرغبات بالشكل الصحيح.

توفير سُبل الدعم والرعاية للطلاب

وأشارت عميد كلية التربية النوعية، إلى أن رئيس الجامعة وجه بتوفير سُبل الدعم والرعاية للطلاب خلال تسجيل رغباتهم مع تواجد المختصين للإجابة على استفسارات الطلاب وتقديم الدعم والتسهيلات لهم، لافتةً أنها تتوقع استقبال المزيد من الطلاب خلال المراحل القادمة للتنسيق، منوهةً إلى التزام جميع الطلاب المتقدمين للتنسيق بالإجراءات الاحترازية والوقائية تنفيذاً لخطة الجامعة.