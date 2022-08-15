تراجع أسعار النفط مع إعلان أرامكو استعدادها لزيادة الإنتاج

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم الإثنين، بعد أن قال رئيس أكبر مصدر في العالم، وهي أرامكو السعودية، إنّ شركته مستعدة لزيادة الإنتاج، بينما يستأنف الإنتاج في العديد من المنصات البحرية الأمريكية في خليج المكسيك بعد انقطاع قصير الأسبوع الماضي.

تراجعات ملحوظة

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت تراجعًا 1.86 سنت أو 1.91% إلى 96.32 دولار للبرميل، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.26 دولار للبرميل منخفضًا 1.81 سنت أو 1.97%، بعد انخفاض بنسبة 2.4% في الجلسة السابقة.

أرامكو مستعدة لزيادة الانتاج

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية يوم الأحد، إنّ أرامكو السعودية مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا إذا طلبت الحكومة السعودية ذلك. بحسب cnbc.

وأضاف الناصر: «نحن واثقون من قدرتنا على زيادة إنتاجنا إلى 12 مليون برميل في اليوم، في أي وقت يكون هناك حاجة أو دعوة من الحكومة أو من وزارة الطاقة لزيادة إنتاجنا»، متابعا أنّ تخفيف الصين لقيود Covid-19 والانتعاش في صناعة الطيران، قد يزيد الطلب على النفط.

البيانات الاقتصادية الصينية

ويترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الصينية في وقت لاحق من اليوم الإثنين، للحصول على إشارات الطلب على النفط من أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

أسعار النفط ترتفع 3%

وانتعشت أسعار النفط بأكثر من 3% الأسبوع الماضي بعد أن تسبب عنصر خط أنابيب النفط المتضرر في تعطيل الإنتاج في العديد من المنصات البحرية في خليج المكسيك.

وذكرت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز، الجمعة، أنّ عدد منصات النفط الأمريكية ارتفع بمقدار 3 إلى 601 الأسبوع الماضي.

وظلت أسواق النفط العالمية مدعومة بنقص الإمدادات في الفترة التي سبقت عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي وإمدادات المنتجات المكررة هذا الشتاء.