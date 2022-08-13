تراجع أسعار النفط العالمية خلال تعاملات الجمعة لـ98 دولارا

شهدت أسعار النفط العالمية تراجعًا للعقود الآجلة لخام برنت صوب مستوى 98 دولارًا للبرميل يوم أمس الجمعة، خلال نهاية تداولات الأسبوع، حيث واصل المستثمرون تقييم الطلب على الطاقة وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي، بحسب مؤشر البيانات الاقتصادي «ترادينج إيكونمي».

مخاوف من الركود

وأضاف المؤشر الاقتصادي، أن مخاوف الركود دفعت منظمة أوبك إلى خفض توقعاتها لطلب النفط هذا العام بمقدار 260 ألف برميل يوميا إلى 3.1 مليون، ولكن على العكس منها رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لاستهلاك النفط العالمي بمقدار 380 ألف برميل يوميًا إلى 2.1 مليون، مستشهدة بالتحول العالمي من الغاز الطبيعي إلى النفط بسبب صدمات الإمدادات وارتفاع أسعار الغاز، خاصة بعد الازمة الروسية الأوكرانية التي جاء على خلفيتها إيقاف إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا والتي تعتبر أكبر مصدر لها.

ومن جانبها قالت وكالة الطاقة الدولية إن منتجي أوبك + لديهم طاقة فائضة محدودة، ولا يمكنهم زيادة الإنتاج أعلى من ذلك بكثير، ومع ذلك، تستعد أسعار برنت للارتداد بنسبة 4% تقريبًا عن الانخفاض الحاد في الأسبوع الماضي.

وجاء الدعم الصعودي من تخفيف المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف ينخرط في تدمير مطول للطلب للحد من التضخم بعد أن فاجأت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية على الجانب السفلي. في غضون ذلك، تم إغلاق ستة حقول نفط وغاز في خليج المكسيك بعد أن تسبب تسرب في محطة تعزيز لويزيانا في توقف خطي أنابيب.

خام برنت يصل لأعلى مستوى على الإطلاق

وقد وصل خام برنت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.50 في يوليو من عام 2008، ومن المتوقع أن يتم تداول خام برنت عند 98.34 دولار أمريكي للمليون وحدة حرارية بنهاية هذا الربع .