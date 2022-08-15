سعر اليورو اليوم الاثنين 15-8-2022 في البنوك المصرية

يهتم قطاع كبير من العاملين في القطاع الاقتصادي، بسعر اليورو اليوم في البنوك العاملة بمصر، وذلك بشكل دائم ومستمر.

وتسعى بوابة «الوطن» على مدار الساعة إلى تقديم كل ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، ومنها سعر اليورو بالبنوك العاملة بمصر اليوم الاثنين الموافق 15 أغسطس، التي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 19.56 جنيه لعمليات الشراء وبلغ 19.67 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.53 جنيه لعمليات الشراء و19.69 جنيه للبيع، وفق تعاملات اليوم الاثنين.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل اليورو في بنك الإسكندرية نحو 19.55 جنيه للبيع و19.69 جنيه للشراء، حسب الموقع الإلكتروني، كما سجل اليورو في المصرف المتحد نحو 19.62 جنيه للبيع و19.81 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات اليوم الاثنين.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 19.56 جنيه للشراء و19.67 للبيع، وفق آخر تعاملات اليوم الاثنين.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري

وسجل اليوم الاثنين سعر الجنيه الاسترليني وفق آخر للبنك مصر، نحو 23.04 جنيه للشراء مقابل 23.47 جنيه للبيع، بالبنك الأهلي سجل نحو 23.26 جنيه للشراء مقابل 23.43 جنيه للبيع، وداخل البنك المركزي نحو 23.14 جنيه للشراء 23.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

فى حين سجلت اليوم العملة السعودية ببنك مصر 5.09 جنيه للبيع و5.07 جنيه للشراء، كما سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.09 جنيه للبيع و5.07 جنيه للشراء، وداخل بنك قناة السويس بلغ سعر الريال السعودي 5.10 جنيه للبيع و5.05 جنيه للشراء.