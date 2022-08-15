في اليوم الثاني للموجة الـ20.. إزالة 85 حالة تعد على الأراضي بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ20 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والتي بدأت أعمالها يوم 13 أغسطس الجاري، وذلك على 3 مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات

أوضح محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20 وأسفرت الحملة خلال اليوم الثاني عن تنفيذ إزالة 85 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 12 ألف و427 متر مباني و30 حالة تعد على مساحة 86 فدان و11 قيراط أراضي زراعية.

تنفيذ إزالة 12 حالة تعد

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق «حي أول» بتنفيذ 12 حالة تعد على مساحة 69 مترا صادر في شأنهم قرارات الإزالة بحي أول الزقازيق وتم التعاقد على 6 حالات تعدي على مساحة 120 مترا تابعة للسكة الحديد من إجمالي 18 حالة تعد.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر من قطع المرافق عن عدد 2 حاله تعدي على مساحة 245 متر، وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس من قطع المرافق عن عدد 7 حالات تعدي على مساحة 2209 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار المحافظ أن الأجهزة التنفيذية نفذت حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حسم، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.