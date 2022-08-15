إصابة شابين في مشاجرة بحي الجزيرة في بني سويف

أصيب شابين بإصابات بالغة إثر مشاجرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بحي الجزيرة المرتفعة بوسط مدينة بنى سويف، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بوقوع مشاجرة في بني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا بورود بلاغًا بحدوث مشاجرة بحي الجزيرة المرتفعة، بدائرة قسم شرطة بني سويف، نتج عنها إصابة شابان بإصابات بالغة أحدهما بطلق ناري من فرد خرطوش والآخر بجروح قطعية باستخدام سلاح أبيض.

كردون أمني لضبط طرفي المشاجرة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان المشاجرة، وتم فرض تمركزًا أمنيًا بالمنطقة لمنع تجدد الاشتباكات، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، وتم تشكيل فريق بحثي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

تفاصيل إصابة شابين في مشاجرة ببني سويف

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق المصابين وهما: «محمد.ح.أ»، 35 عامًا، مقيم حي الجزيرة، مصاباً بطلق خرطوش بالزراع الأيسر و جرح قطعي بفروة الرأس 6 سنتيمتر، و«محمود ن.س»، مصاباً بجروح متفرقة بسلاح أبيض، إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وقال أحد الأهالي بمنطقة الجزيرة، من شهود العيان، إنه قد نشبت مشاجرة أصيب على إثرها شخص بطلق ناري من فرد خرطوش مما دفع شقيق المصاب إلى اصطحاب سلاح أبيض والتعدي على الطرف الآخر به وإصابته إصابات بالغة بالجسم.

وأضاف، أن أجهزة الأمن تواجدت بمكان المشاجرة، وفرضت قوات الشرطة تمركزًا أمنيًا بالمنطقة لمنع تجدد الاشتباكات، وضبط قوات الأمن عددًا من طرفي المشاجرة.