شادي شامل يكشف تفاصيل وموعد طرح أغنيته الجديدة «قولي ليه»

كشف الفنان شادي شامل تفاصيل أغنيته الجديدة «قولي ليه»، وذلك بعد طرح فيديو ترويجي لها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تفاصيل الأغنية

وقال شادي شامل فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الأغنية مختلفة تماما عن أغانيه السابقة، وأنها تدور في سياق درامي، وستطرح الأغنية يوم الخميس القادم عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وأن الأغنية من توزيع شريف مكاوي، ومن كلمات أحمد حسن راؤول.

وأضاف «شادي»: «أحمد حسن راؤول مختلف، ويفكر خارج الصندوق، وهذا ما حمسني للعمل معه، بالإضافة إلى أن شريف مكاوي موزع متميز وله بصمات مختلفة في كل الأعمال الذي يشارك فيها»، متمنيًا أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور.

العديد من الأغاني الجديدة

وأكد شامل أنه يعمل على عدد من الأغاني، وسيطرحها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاح أغنيته الأخيرة «لما كنت صغيرين».

وكان شادي شامل روج لأغنيته الجديدة، عن طريق نشره فيديو صغير من الأغنية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقا عليه:«قريبًا كليب قولي ليه شادي شامل».

أغنية «لما كنت صغير»

الجدير بالذكر أن شادي شامل أطلق مؤخرا أغنيته الجديدة «لما كنت صغير»، التي طرحها في شهر مارس الماضي، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحققت الأغنية أكثر من 400 ألف مشاهدة.