بعد تريند الحلق.. شادي شامل يظهر بساعة ألماظ سعرها 570 ألف جنيه

يعود الفنان شادي شامل لإثارة الجدل مرة أخرى، بعد ظهوره بساعة من الألماظ، وذلك بعد أيام من الجدل الذي أثير حول ارتدائه الحلق.

مصدر مقرب من شادي شامل يكشف سعر الساعة

وقال مصدر مقرب من شادي شامل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الساعة من الألماظ، واستغرقت وقتا كبيرا في التحضير، وتكلفت ما يقارب من 30 ألف دولار، أي ما يقارب 570 ألف جنيه مصري.

شادي شامل يتصدر التريند بسبب تصريحه عن الحلق

وكان اسم شادي شامل تصدر «التريند» على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث «جوجل» خلال الفترة الماضية، وذلك عقب كشفه لـ«الوطن» عن تفاصيل ارتداء «حلق» في أذنه بعد انتشار صورة له بـ«الحلق» على نطاق واسع.

وأكد شادي شامل في تصريحاته لـ«الوطن»، أن ارتداءه الحلق لا يُقلل من رجولته ولا يمسها من قريب أو بعيد، وأنه فنان يجب أن يُساير ويواكب تطورات الموضة، مشددًا على أن هذا الشأن حرية شخصية.

مصدر مقرب يكشف سعر حلق شادي شامل

وتواصلت حينها «الوطن» مع مصدر مقرب لشادي شامل، أن سعر الحلق بلغت قيمته 10 آلاف دولار، أي ما يقارب 160 ألف جنيه مصري، لافتًا إلى أن ارتداء الرجال «الحلقان» خارج مصر أمر مألوف ومتعارف عليه، بدليل ارتداء عدد من نجوم الوسط الفني في مصر له خلال الآونة الأخيرة، بحسب قوله.