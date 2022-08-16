برامج ومصروفات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة قناة السويس

أعلنت جامعة قناة السويس برامج ومصروفات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وذلك على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لافتة إلى أن الكلية تضم برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية وكذلك برنامج إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية.

تفاصيل القبول بـ« برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية»

وأشارت الجامعة إلى أن برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية، يقبل الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة «القسم العلمي»، أو ما يعادلها والذين يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق أو الإدارة العامة للوافدين وفقا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت جامعة قناة السويس أن مدة الدراسة بالكلية أربعة أعوام ويقوم الطالب بدراسة مشروع تخرج في المستوى العام الرابع ويحدد القسم التابع له عنوان المشروع وأسلوب إعداده وطريقة عرضه وآلية تقييمه، لافتة إلى أنه يتاح لخريج البرنامج عدد من فرص العمل مثل العمل في المختبرات التشخيصية الخاصة أو التابعة للمستشفيات الحكومية والخاصة، العمل في المختبرات البحثية في الجامعات ومختلف المؤسسات العلمية التي تجرى فيها الأبحاث العلمية، مشيرة إلى أن المصروفات بالبرنامج 25 ألف جنيه.

وأشارت الجامعة إلى أن كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية تضم أيضا برنامج إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية بمصروفات 25 ألف جنيه.

برنامج إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية

وأوضحت الجامعة أن برنامج إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية، يقبل الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة «القسم العلمي»، أو ما يعادلها والذين يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق أو الإدارة العامة للوافدين وفقا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، ومدة الدراسة بالكلية أربعة أعوام .

ولفتت الجامعة إلى أن الطالب يقوم بدراسة مشروع تخرج في المستوى العام الرابع ويحدد القسم التابع له عنوان المشروع وأسلوب إعداده وطريقة عرضه وآلية تقييمه.

فرص العمل المتاحة لخريجي برنامج إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية

وأشارت إلى أنه يتاح لخريج الكلية عدد من فرص العمل مثل أخصائي المعلوماتية الصحية ((Health Informatics Specialist ومحلل المعلوماتية السريرية (Clinical Informatics Analyst، مستشار المعلوماتية الصحية (Health Informatics Consultant، مدير تنفيذ السجلات الصحية الإلكترونية (EHR Implementation Manager) - مدير مشروع تكنولوجيا المعلومات الصحية (Health Information Technology Project (Manager، رئيس قسم المعلومات الطبية Chief Medical Information Officer.