«ياسر» يطالب بنشوز زوجته: «فلِّست من يوم ما خطبتها»

«فلِّست من يوم ما خطبتها، وأمي قالت لي إن الست تلم لجوزها وتحافظ على فلوسه»، بهذه الكلمات بدأ «ياسر. أ»، دعوى نشوز أقامها ضد زوجته في محكمة الأسرة، وقال لـ«الوطن» إنها تستولي على أمواله بحجة الإنفاق على المنزل ونفسها، وإن سألها عن الأموال أو توقف عن إعطائها، تدّعي أنه يبخل عليها وتشتكيه، لكن مؤخرًا فاض به الكيل، خاصة أنه لم يدّخر شيئًا طوال فترة زواجه منها، تحسبًا للزمن.

زواج تقليدي

قال الزوج إن الزيجة تمت بعد تعارف بسيط في نطاق الأسرتين، وبعد أن حددوا موعد الخطبة وبدأوا في تجهيزات الشقة ولانشغاله الدائم بالعمل كانت والدته وشقيقاته يتولين الأمر في كل شيء، مضيفًا أنه لم يعرف طبعها طوال فترة الخطبة لأنهما لم يتحدثا كثيرًا بحكم العادات والتقاليد، وكانت تصرف بشكل مبذر على تجهيزات الشقة، وتطلب هدايا غالية، وبعد عام ونصف العام تمت الزيجة، وبدأت الخلافات بينهما من قبل حفل الزفاف بأيام، حسب حديث «ياسر».

زواج 6 سنوات

استكمل «ياسر» حديثه قائلًا: إنه تهاون معها في أشياء كثيرة حتى لا يلغي الزيجة ويكسر بخاطر عائلتهم، وصدّق والدته بأن حالها سينصلح بعد الزواج والمسؤولية، وأن هذه الخلافات تحدث بين أي اثنين في بداية حياتهما، وأنهما سيعتادا على بعضهما البعض، وبعد الزواج بدأت بينهما حياة صعبة، وكان التفاهم بينهما مستحيلاً، وظهرت أسوأ طباعها وهي أنها متطلبة وتستحوذ على مرتبه كل أول شهر، وتشتكيه إن رفض أي طلب لها، وعلى مدار 6 سنوات لم يرزقهما الله بأطفال، لكنه كان يشعر بأنه ينفق على 10 أفراد وليس هي فقط، ولم تُبقِ بحوزته قرشًا واحدًا.

وعن سبب دعوى النشوز قال «ياسر»: «من يوم ما خطبتها وأنا ماحوشتش جنيه ينفعنا للزمن أو للأزمات، ولما أتكلم معها تقول إني ببخل عليها، ولو سألتها بتودي الفلوس دي كلها فين؟ تقول لي على البيت ونفسي وأنها بتهتم بنفسها علشان مابصش بره، ولما تعبت من أسلوبها بقيت أشتكيها لأهلها، وأمي قالت لي إني لازم آخد موقف منها علشان تحافظ على البيت، ولما اتكلمت معاها سابت البيت».

لجأ لمحكمة الأسرة

وبعد أن رفضت العودة له أكثر من مرة ورفضت محضر الطاعة، لجأ «ياسر» لمحكمة الأسرة بإمبابة وأقام ضدها دعوى نشوز حملت رقم 340 أحوال شخصية.