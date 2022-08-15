أسعار اللحوم اليوم الاثنين بعد تخفيضات وزارة التموين.. أقل 30%

استقرت أسعار اللحوم اليوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الخاصة بوزارة التموين فى كل المحافظات، خاصة بعد إعلان الوزارة انخفاض الأسعار مؤخرا، مقارنة بأسعار اللحوم اليوم بالمحلات التجارية وداخل محلات الجزارة.

وفي إطار الخدمات اليومية المقدمة من «الوطن» لمتابعيها، ترصد من خلال السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الإثنين 15 أغسطس، بالمجمعات الاستهلاكية وداخل منافذ وزارة التموين، خاصة بعد القرار الأخير للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتخفيض أسعار اللحوم بنحو 30% عن مثيلاتها داخل الأسواق المحلية ومحلات الجزارة .

أسعار اللحوم اليوم بالمجمعات الاستهلاكية

وأوضحت وزارة التموين، في منشور صادر عنها، أنّ أسعار اللحوم انخفضت بجميع منافذها وداخل فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للأغذية، وهي إحدى شركات وزارة التموين، خاصة اللحوم المجمدة والبرازيلي بكل انواعها، وجاءت الأسعار كما يلي:

- بلغ سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 79 جنيها، بدلا من 85 جنيها.

- بلغ سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 115 جنيها.

- استقر سعر لحم الضأن الطازج عند 130 جنيهًا.

- اللحم البلدي الطازج 120 جنيهًا.

- اللحم المفروم الطازج بـ120 جنيهًا.

- الشرائح الطازجة البلدي بـ120 جنيهًا.

- البوفتيك البلدي بـ120 جنيهًا.

- الكبدة البلدي الطازج الصافية بـ120 جنيهًا.

أسعار اللحوم في محلات الجزارة

- تراوح سعر كيلو الكندوز بين 180 و190 جنيهًا.

- تراوح سعر لحم الضأن بين 160 و180 جنيهًا.

- سعر المفروم البلدي 180 جنيهًا.

- سعر البوفيتك البلدي من نوع الكندوز 190 جنيهًا.

- سعر الكبدة الطازجة الصافي بـ180 جنيهًا.

- الكبدة الطازجة المشكلة 170 جنيهًا.