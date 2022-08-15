وزير الكهرباء يلتقي سفيرة سلوفانيا بالقاهرة لبحث التعاون بين البلدين

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السيدة ماتيا بريفو لشيك، سفيرة سلوفانيا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الاستثمار بين جمهورية مصر العربية وسلوفانيا في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهيدروجين الأخضر.

مشروعات الطاقة المتجددة

وأوضح «شاكر» أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التي تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال، وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف «شاكر» أنه أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.

واستكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد تم، بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية، وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.

تعاون مع شركات عالمية

وأوضح «شاكر» أن هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكداً على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال، موضحا أنه جار الانتهاء من الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، ومؤكدا على الجهود التى تقوم بها مصر لتصبح ممرا لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية.

واشار «شاكر» إلى الأهمية التي يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائي، حيث أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً (مع الأردن)، وغرباً (مع ليبيا)، وجنوباً (مع السودان)، ويتم حالياً العمل على زيادة قدرة الربط، وأنه جار تنفيذ مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية لتبادل 3000 ميجاوات، الذي يعتبر أكبر خط ربط كهربائي في المنطقة.

كما أكد «شاكر» على الاهتمام بالربط الكهربائي مع قبرص واليونان، بحيث تكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم في هذا المجال وجار التنسيق بين كل الجهات المعنية للسعي قدما لتنفيذ هذا الربط.

ومن جانها أعربت السفيرة عن رغبة بلدها في التعاون مع مصر وتعزيز سبل التعاون الثنائي في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وأضافت أن مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات نتيجة الجهود المبذولة التي أدت إلى التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر.​