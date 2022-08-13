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فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2022.. اعرف طرق السداد والإبلاغ عن القراءة

كتب:

سلامة عامر
12:18 م | السبت 13 أغسطس 2022
فاتورة الكهرباء - أرشيفية

فاتورة الكهرباء - أرشيفية

يبحث أصحاب العدادات التقليدية القديمة بمحافظات قطاع كهرباء شمال الدلتا، والتي تضم «الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط»، عن الآليات التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء للاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر أغسطس 2022.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2022

وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن أنه يمكن للمشتركين الواقعين في نطاق عمل شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية من هنـــا، ثم يقوم بعدها المشترك الراغب في الاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة الشهرية اختيار إحدى المحافظات الثلاث وهي: «الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط» الواقعة في نطاق عمل الشركة يليها اختيار الهندسة التابع لها المشترك، وبعدها يتم ادخال بيانات الفاتورة من خلال إحدى الفواتير القديمة «المنطقة - اليومية - الحساب- الفرعي»، وبعد إدخال البيانات بالشكل الصحيح يقوم المشترك بالضغط على أيقونة «الاستعلام» عن الفاتورة الخاصة بة لمعرفة قيمة الاستهلاك الشهري للفاتورة.

طرق الإبلاغ عن قراءة عداد الكهرباء شمال الدلتا 2022

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصرعددًا من الخطوات تمكن المشتركين الواقعين في نطاق عمل شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء للإبلاغ عن قراءات عداد الكهرباء للقضاء على أخطاء الفواتير من خلال الإبلاغ عن القراءة عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة، أو عن طريق برنامج الأندرويد الموجود على Play Store - عن طريق برنامج خدمات الكهرباء الذكية الخاص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والموجود على Play Store -رابط الموقع الإلكتروني للجهاز- عن طريق رقم «واتساب» وهو 01097217682.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.