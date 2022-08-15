«الإحصاء»: 20.5 مليون عامل بأجر في سوق العمل المصرية

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن بحث القوى العاملة للربع الثاني «أبريل - يونيه»، لعام 2022، أن عـدد المشتغلين بلغ 27,834 مليون فرد بينما كان 27,750 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 0,3% وبلغ عدد المشتغلين في الحضر 11,792 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 16,042 مليون مشتغل.

المشتغلون طبقاً للحالة العملية

- بلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي 20,475 مليون مشتغل بنسبة 73,6% من إجمالي المشتغلين بينما كان 72,4% في الربع السابق، مقابل 72,7% في الربع المماثل من العام السابق.

882 ألفًا عدد المشتغلين أصحاب الأعمال

- بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال 882 ألف مشتغل «829 ألف مشتغل من الذكور، 53 ألف مشتغلة من الإناث»، بنسبة 3,2% من إجمالي المشتغلين بينما كان 3,2% في الربع السابق مقابل 3,9 % في الربع المماثل من العام السابق.

- بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5,097 مليون مشتغل «4,672 مليون مشتغل من الذكور، 425 ألف مشتغلة من الإناث»، بنسبة 18,3% من إجمالي المشتغلين بينما كان 19,6% في الربع السابق مقابل 18,2% في الربع المماثل من العام السابق.

- بلغ عدد المشتغلين المساهمين في أعمال - مشروعات «داخل الأسرة»، بدون أجر 1,380 مليون مشتغل «579 ألف مشتغل من الذكور، 801 ألف مشتغلة من الإناث»، بنسبة 5,0 % من إجمالي المشتغلين بينما كان 4,8% في الربع السابق مقابل 5,2 % في الربع المماثل من العام السابق.

المساهمة في النشاط الاقتصادي

• بلغ معـدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 42,6 % من جملة السكان، 15 سنة فأكثر، خلال الربع الحالي، بينما كان 42,8% خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 41,9 % في الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ معدل المساهمة «الذكـور 69,0% مقابل 69,3% في الربع السابق مقابل 67,7٪ في الربع المماثل من العام السابق، الإنــاث 15,0% بينما كان 15.2% في الربع السابق مقابل 14,5% في الربع المماثل من العام السابق».

• بلغ معـــدل المساهمـة في الحضر 42,4٪، في الريف 42,8% بينما كان في الحضر 42,7%، وفي الريف 42,8%، في الربع السابق، مقابل 42,2 % في الحضر، وفي الريف 41,7% في الربع المماثل من العام السابق.

• سجلت الفئة العمرية «40 - 49 سنة»، أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث بلغت 58,7%.

أهم الأنشطة الاقتصادية

• نشاط الزراعة واستغلال الغابات بقوة 259 ألف مشتغل عن الربع السابق.

• نشاط النقل والتخزين: 148 ألف مشتغل عن الربع السابق.

• نشاط الصناعات التحويلية: 70 ألف مشتغل عن الربع السابق.

1. حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين في هذا النشـاط 5,493 مليون مشتغـــل «4,696 مليون من الذكور، 797ألف من الإناث»، بنسبة 19,7% من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

2 - بلغ عدد المشتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4,194 مليون مشتغل «3,551 مليون من الذكور، 643 ألف من الإناث»، بنسبة 15,1% من إجمالي المشتغلين.

3- كما بلغ عدد المشتغلين في نشــاط التشييد والبناء 3,673 مليون مشتغل «3,634 مليون من الذكور،39 ألف من الإناث»، بنسبة 13,2% من إجمالي المشتغلين.

4- بلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3,498 مليون مشتغل «3,248مليون من الذكور، 250 ألف من الإناث»، بنسبة 12,6% من إجمالي المشتغلين.

5- بلغ عدد المشتغلين في نشــاط النقل والتخزين 2,584 مليون مشتغل «2,542 مليون من الذكور ،42 ألف من الإناث»، بنسبة 9,3٪ من إجمالي المشتغلين.