مستندات وطرق التقديم للحصول على منحة دراسية بالجامعات الخاصة بجنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن المحافظة حصلت على عدد 541 منحة دراسية طوال الفترة الماضية منذ توليه مسئولية المحافظة في أغسطس 2011 حتى 2021، بلغ التكلفة التقريبية بإجمالي المنح 150 مليون جنيه، موضحا أنه يسعى دائما من أجل توفير منح دراسية من أجل الارتقاء بمستوى أبناء المحافظة التعليمي ليفيدوا المحافظة.

أضاف فودة أن العام الماضي شهد حصول المحافظة على عدد 183 منحة دراسية في عدد من الجامعات الخاصة بعضها بالمجان والبعض الآخر بتخفيض 50% من 20 جامعة خاصة وحكومية.

كيفية الحصول على منح دراسية

قال الدكتور خالد متولي مفوض المحافظ للمنح والعلاقات الخارجية، اليوم الأحد، إن المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء 2022، سوف يتم الإعلان عنها قريبا حيث جرى مخاطبة عدد من الجامعات من أجل توفير منح لأبناء جنوب سيناء.

وتابع متولي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المنح يحصل عليها الطالب بعد أن يقدم طلب من خلال إدارة المنح، وأعلنت محافظة جنوب سيناء عبر البوابة الإليكترونية للمحافظة عن شروط وضوابط الحصول على منح دراسية في الجامعات الخاصة والحكومية للعام الدراسي 2022/2023، وطالبت المتقدمين للمنح ببعض المستندات والمرفقات المطلوب تضمينها بملف طلب الحصول على المنحة، كالتالي:

1- صورة بطاقة الترشيح من تنسيق الجامعات الخاصة.

2- صورة بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق العام للجامعات الحكومية لهذا العام.

3- طلب الحصول على المنحة موقع من الطالب وولى أمره، ومطابق للترشيح الوارد في بطاقة ترشيح الجامعات الخاصة

4- مستخرج رسمي من شهادة ميلاد الطالب (كمبيوتر).

5- صوره الرقم القومي لولى الأمر والطالب.

6- استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

7- شهادة بحصول الطالب على الشهادة الإعدادية.

8- شهادة بحصول الطالب على الشهادة الابتدائية.

لقاء مع أوائل الثانوية العامة والأزهرية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن اللواء خالد متولي مفوض المحافظ للمنح والعلاقات الخارجية عقد لقاء مع الأوائل أمس بديوان عام المحافظة لشرح المعايير والضوابط الخاصة بالمنح الدراسية، واهم المعايير هي المجموع بالنسبة للطالب.

من جانبه قال اللواء خالد متولي أن المنح الدراسية سيتم ترشيح الطلاب الذين تقدموا للمنح طبقا للشروط والضوابط التي أعلنتها المحافظة عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة دون استثناء أحد، تحقيقا لمبدأ المساواة، أما خريجي الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية سوف يقوموا بعمل معادلة.