160 منحة لطلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء بالجامعات الحكومية والخاصة

حصلت محافظة جنوب سيناء علي عدد من المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة في الجامعات الحكومية والخاصة.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه حريص على تقديم الدعم الكامل لأبناء المحافظة من خلال السعي الدؤوب المستمر والمتواصل لدى الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية للحصول على منح دراسية جامعية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022م للارتقاء بمستواهم الجامعي من خلال تقديم خدمة تعليمية متميزة تعود بالنفع على أبناء المحافظة وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطنين وأسرهم باعتبار أن الإنسان هو أحد ركائز الأمن القومي المصري.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على دعم وتنمية سيناء والمواطن السيناوى على هذا الجزء الغالى من الوطن.

160 منحة لأبناء جنوب سيناء بقيمة 60 مليون جنيه

وأكد المحافظ أنه عقب الاتصالات التي جرت مع رؤساء الجامعات الخاصة والحكومية جري الموافقة علي توفير عدد (160 منحة) بكليات مختلفة بعدد (17) جامعة مصرية بقيمة تقديرية بمبلغ (62.5 مليون جنيه تقريبا ) جاء على النحو التالي:

الجامعة البريطانية 13 (طب الإسنان – الصيدلة – الهندسة – إدارة الأعمال – القانون – الإعلام – الحاسب الآلى) 6.5 مليون جنيه.

أكاديمية الشروق 12 هندسة – إعلام- إدارة 6 مليون جنيه.

جامعة فاروس 3 طب فم الأسنان – تكنولوجيا علوم حديثة) 2.5 مليون جنيه.

جامعة سيناء 30 (طب الأسنان – صيدلة – هندسة – علاج طبيعى- إدارة أعمال – تكنولوجيا – إعلام) 15 مليون جنيه.

جامعة 6 أكتوبر 6 طب بشرى – علاج طبيعى – هندسة – نظم 3 مليون جنيه.

الأكاديمية العربية 3 (هندسة – ادارة – نقل دولى) 1.5 مليون جنيه.

جامعة الأهرام الكندية 6 (طب الأسنان – هندسة – ونظم معلومات) 3 مليون جنيه.

جامعة بدر 6 (طب الأسنان – تمريض) 3 مليون جنيه.

جامعة سفنكس 2 (طب الأسنان ) 1 مليون جنيه.

الجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا والمعلومات 2 (صيدلة – إدارة اعمال) 1 مليون جنيه.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 8 ( طب بشرى – طب الأسنان – صيدلة- هندسة – ادارة 4 مليون جنيه.

الجامعة الصينية 14منحة جزئية خصم 50% ( صيدلة – علاج طبيعى- هندسة – ادارة ) 3.5 مليون جنيه.

جامعة حورس 30 منحة جزئية.

خصم 50% (طب بشرى – طب الأسنان – علاج طبيعى – صيدلة – هندسة – إدارة أعمال) 7.5 مليون جنيه.

الجامعة الروسية 3 (طب الأسنان – صيدلة) 1.5 مليون جنيه.

جامعه هيلوبولس 2 صيدلة – علاج طبيعى 1 مليون.

جامعة السويس (حكومية) 10 كليات متنوعة 1.250 مليون جنيه.

جامعة حلوان (حكومية) 10 كليات متنوعة 1.250 مليون جنيه.