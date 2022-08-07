«مستثمرو السياحة»: الوفود الألمانية الأكثر زيارة لمصر منذ بدء 2022

كشف محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، أن ألمانيا احتلت المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري.

وتابع «فلا» في تصريحات لـ«الوطن»، أن السياحة الألمانية ساهمت في حدوث انتعاشة كبيرة بفنادق المدن السياحية بمحافظة البحر الأحمر لاسيما بالغردقة ومرسى علم، موضحا أن غالبية السياح الألمان الذين قدموا لمصر منذ بداية العام الجاري زاروا الغردقة.

وأضاف أن السياح الألمان خففوا إلى حد كبير من الآثار السلبية لتوقف الحركة السياحية الوافدة من روسيا وأوكرانيا إلى مصر سواء كليا أو جزئيا، لافتا إلى أن المانيا احتلت المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالا للسياح لمصر خلال الفترة من عام 2016 وحتى نهاية عام 2019.

السعودية أكثر الدول العربية إرسالا للسياح

وقال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية لـ«الوطن»، إن السعودية كانت أكثر الدول العربية إرسالا للسياح إلى مصر منذ بداية العام الجاري، تلاها كل من الإمارات وليبيا والكويت، لافتا إلى أن الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية خلال فصل الصيف الحالي ساهمت في وصول متوسط نسب إشغالات فنادق العديد من المدن السياحية لاسيما الموجودة بمحافظة القاهرة الكبرى وبالساحل الشمالي إلى نحو 90%.

السياح الأسبان الأكثر وجودا بالأقصر خلال العام الجاري

ومن جانبه، أوضح محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن أسبانيا كانت أكثر الدول إرسالا للسياح إلى كل من الأقصر وأسوان خلال الـ 7 شهور الأولى من العام الجاري، لافتا إلى أن فرنسا احتلت المركز الثاني كأكثر الدول العالمية إرسالا للسياح إلى مدن الصعيد السياحية خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن أمريكا جاءت في المركز الثالث في إرسال السياح إلى الأقصر وأسوان منذ بداية عام 2022.

وأكد الدكتور عاطف عبداللطيف،عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، أنه بعد توقف الحركة السياحية الوافدة لشرم الشيخ من روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب التي اندلعت بين البلدين فبراير الماضي، لم يتم تحديد دولة معينة كانت الأكثر إرسالا للسياح لشرم الشيخ، حيث كانت التدفقات السياحية من أكثر من دولة «متوسطة».