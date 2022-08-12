استقرار أسعار الذهب العالمية.. والأوقية تسجل 1790 دولارا

استقرت أسعار الذهب عالميًا حول 1790 دولارًا للأوقية في تعاملات اليوم الجمعة، وكانت في طريقها للارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي، مدعومة بتراجع حاد في سعر الدولار بعد صدور أرقام التضخم الأمريكية، التي جاءت أقل من المتوقع لشهر يوليو، وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس».

تراجع التضخم الأمريكي

وحفز تراجع التضخم الأمريكي، التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعمل على تشديد السياسة النقدية بشكل أقل حدة، مع تسعير الأسواق الآن ما يمثل فرصة أكبر لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، مقابل التكهنات السابقة بزيادة 75 نقطة أساس.

التوترات الجيوسياسية

كما قفز الطلب على الملاذ الآمن للمعدن مؤخرًا، بسبب التوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان والتوقعات الاقتصادية العالمية غير المؤكدة إلى حد كبير.

في غضون ذلك، ظل المستثمرون حذرين حيث أشار صانعو السياسة في الولايات المتحدة إلى التزامهم بمواصلة رفع أسعار الفائدة حتى يروا دليلاً مقنعًا على أن التضخم ينخفض ​​بشكل مستدام.

وفي 27 يوليو الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي، وهو الإجراء الذي جاء على خلفية زيادة معدلات التضخم بأعلى معدل منذ 40 عامًا، لكن التوقعات تشير إلى إمكانية إبطاء وتيرة زيادة الفائدة بعد التراجع الطفيف في التضخم خلال يوليو الماضي.

وتتوقع منصة «تريدينج إيكونوميكس» أن يتم تداول الذهب عند 1794.58 دولار للأوقية بحلول نهاية الربع الجاري، وأن يصل إلى 1854.93 دولار للأوقية في غضون 12 شهرًا، مع لجوء المستثمرين إلى المعدن الأصفر للتحوط ضد حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق.

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020، مع احتدام حالات إغلاق الاقتصادات بسبب تفشي فيروس كورونا.