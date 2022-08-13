عاجل.. ارتفاع أسعار الذهب 20 جنيها خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب، ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المحلية والعالمية، خلال بدء تداولات وتعاملات اليوم السبت، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، حوالي 20 جنيهاً، مقارنة بسعر أمس للبيع، ليسجل سعر البيع في التعاملات الصباحية 1065 جنيهاً، بدلاً من 1044 جنيهاً.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم

وأشارت الشعبة العامة للذهب، في تقرير الأسعار، أنَّ عيار 24 سجل 1217 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل 912.8 جنيه للجرام، وعيار 14 سجل 712 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و520 جنيهاً، دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، مشيرة إلى أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.