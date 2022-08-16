حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 16-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«في العمل كن حذر قدر الإمكان، ومع الشريك القمر في وضع معاكس».. هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك، عبير فؤاد، توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمولود برج الجدي، الذي يضم الكثير من المشاهير، وبينهم الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا.

ووفق رؤية وتحليل خبراء علم الفلك لشخصية مولود برج الجدي فهو من الشخصيات المستقلة القادرة على تحمل المسؤولية، ومحبة للعمل إذ يعتبر أعلى أولوياتهم، كما أنّهم من الشخصيات العملية التي تفضل الاحتفاظ على المقتنيات التاريخية والأشياء القديمة.

واليوم الثلاثاء 16 أغسطس الحالي، تنشر بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وذلك لمتابعي حركة الفلك يوميًا من مواليد برج الجدي في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

وبحسب حظك اليوم لمواليد برج الجدي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك بأن تبتعد اليوم عمن يثير أعصابك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أنّ حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، القمر في وضع معاكس وعليك أن تنتبه لمشاعر من حولك ولا تكرر أخطاء الماضي.