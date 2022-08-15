حظك اليوم برج القوس الاثنين 15-8-2022 عاطفيا ومهنيا

أصحاب برج القوس من الشخصيات المعروفة بالكرم الزائد، فهم شغفون بالسفر وتعلم كل ما هو مختلف وجديد، ويحب السفر والحرية ويتسمون بالطموح، كما أنه من الشخصيات المنفتحة على مختلف الثقافات لنظرته الإيجابية لكل ما يتعرض لها.

وللمتابعين حركة الفلك يوميًا من مواليد برج القوس، تنشر بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

وبحسب حظك اليوم لمواليد برج القوس وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، يكون الوضع الفلكي يمنحك إصرارا وحماسا، وتعدك الكواكب بالحصول على أفضل النتائج في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، أنه بالرغم من التشوش.. القمر في منزل الحب يدفعك لمساندة الأحباب، وتجد السعادة في الحب والعطاء.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز نجوم برج القوس الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.