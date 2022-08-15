حظك اليوم برج الجدي الاثنين 15-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الجدي من الشخصيات المستقلة القادرة على تحمل المسؤولية، ومحبة للعمل إذ يعتبر أعلى أولوياتهم، كما أنهم من الشخصيات العملية التي تفضل الاحتفاظ على المقتنيات التاريخية والأشياء القديمة.

وللمتابعين حركة الفلك يوميًا من مواليد برج الجدي، تنشر بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

وبحسب حظك اليوم لمواليد برج الجدي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، يكون القمر معاكس والمغامرة ليست في صالحك، وعليك أن تستمع لذوي الخبرة.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، تنصحك الأفلاك بالتأني وعليك أن تستفيد من أخطاء الماضي ولا تكررها.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.