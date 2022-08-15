حظك اليوم برج الحوت الاثنين 15-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الحوت من الشخصيات الحساسة، التي تمتلك قدرة حوارية ومجتمعية، إذ يقدر الحريات والاستقلالية، ويحب المفآجات كما أنهم غير قادرين على التحكم في مشاعرهم، فهم يتبعون عواطفهم أكثر من عقلهم، مما يجعلهم عرضه لكثير من المشاكل.

وللمتابعين حركة الفلك يوميًا من مواليد برج الحوت، تنشر بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

وبحسب حظك اليوم لمواليد برج الحوت وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، يكون القمر بمنزل المال والفرص متاحة اليوم لتحقيق نجاحات أو مكاسب، بشرط أن تضاعف تركيزك وتدرس خطواتك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، يكون عطارد في مواجهة برجك وعليك أن تحافظ على علاقتك بالأصدقاء وبمن تحب، وتجنّب الصدام.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.