حظك اليوم برج الدلو الاثنين 15-8-2022 عاطفيا ومهنيا

رجل برج الدلو من الشخصيات العملية، فهو قادر على العمل والابتكار، كما أنه مرن ولدية القدرة على تعديل أفكاره، بما يصل لتحقيق إنجاز العمل، فهو شغوف بكل ما هو جديد بمجال عمله، مما يجعله قائد عظيم بالفطرة، لدية نظرة منطقية للأمور التي يتعرض لها، ويكتسب الخبرة بشكل سريع، ويكون قادرا على إدارة العمل بشكل صحيح.

وللمتابعين حركة الفلك يوميًا من مواليد برج الدلو، تنشر بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

وبحسب حظك اليوم لمواليد برج الدلو وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، يكون القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب للحركة والانتقال والقيام بمفاوضات موفقة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، يكون الوضع الفلكي يمنحك سحرا وتعرف كيف تحقق شهرة وتحصل على التقدير.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير برج الدلو الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.