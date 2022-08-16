حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 16-8-2022 عاطفيا ومهنيا

احذر لحقوق اليوم في العمل، ومع الشريك ستقترب رغم التشويش، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الدلو، الذي يعاني من عدم قدرته على التعبير عن مشاعره بكلمات صريحة، فالخوف الدائم من الرفض والكبرياء، يجعل مواليد هذا البرج مترددين كثيرًا قبل التحدث عما يشعرون به تجاه الطرف الآخر.

ووفق تحليل خبراء الفلك لشخصية برج الدلو، فيعرف عن رجل هذا البرج أنّه من الشخصيات العملية، فهو قادر على العمل والابتكار، كما أنّه مرن ولدية القدرة على تعديل أفكاره، بما يصل لتحقيق إنجاز العمل، فهو شغوف بكل ما هو جديد بمجال عمله، ما يجعله قائدا عظيما بالفطرة، لدية نظرة منطقية للأمور التي يتعرض لها.

واليوم الثلاثاء 16 أغسطس الحالي، تنشر بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد للمتابعين حركة الفلك يوميًا من مواليد برج الدلو، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

وبحسب حظك اليوم لمواليد برج الدلو وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، القمر بمنزلك الثالث يمنحك لباقة وقدرة على إبراز مواهبك، وتشعر بالثقة والاطمئنان مع الأهل والأخوة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أنّ حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، رغم التشوش.. القمر وعطارد داعمان ويمدانك بالطاقة لتقترب ممن تحب.