حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 16-8-2022 عاطفيا ومهنيا

داخل العمل اعتن بالأمور المادية كي لا تخسر، ولا يفوتك جزءا مهما اليوم مع عائلتك وشريكك، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، عن توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الحوت، الذي تتصف امرأته بأنّها من الشخصيات الرومانسية والعاطفية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحب، فهي تظهر شخصيتها الجيدة، لكنها كثيرة التفكير والتحليل طوال الوقت.

ووفق تحليل خبراء الفلك لشخصية مواليد برج الحوت، فإنّ أصحاب هذا البرج من الشخصيات الحساسة، التي تمتلك قدرة حوارية ومجتمعية، وتقدر الحريات والاستقلالية.

كما يجب أصحاب برج الحوت المفآجات، لكنهم غير قادرين على التحكم في مشاعرهم، فهم يتبعون عواطفهم أكثر من عقلهم، مما يجعلهم عرضه لكثير من المشاكل.

واليوم الثلاثاء 16 أغسطس الحالي، تنشر بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وذلك للمتابعين حركة الفلك يوميًا من مواليد برج الحوت، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

وبحسب حظك اليوم لمواليد برج الحوت وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، القمر في منزلك الثاني وعليك أن تهتم بمراجعة خطواتك، واعتنِ بالأمور المالية تفاديا للأخطاء والخسائر.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أنّ حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، رغم الضغوط تصر على إنجاز واجباتك، فقط حافظ على اللباقة.