7 سيارات مستعملة أقل من 75 ألف في مصر.. اعرف التفاصيل

قال أحمد محمد علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إنّ سوق السيارات المستعملة شهد انتعاشا في حالة البيع والشراء خلال منتصف شهر أغسطس، قبل الكشف عن موديلات السيارات القديمة.

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، أنّ سوق السيارات شهد ارتفاعا في الأسعار بسبب الحرب الأوكرانية والروسية، إضافة إلى انتشار جائحة كورونا والتوتر بين أمريكا والصين، ما أدى إلى أزمة تضخم عالمية نتج عنها ارتفاع أسعار المنتجات والخامات في صناعة السيارات.

وترصد السطور التالية، أسعار السيارات المستعملة التي تداولها في السوق المصري لموديلات 2010 و2009 و1994 من فئات سيارات مختلفة، كما يلي:

أسعار السيارات المستعملة

- جيلي مابل 2010: متوسط سعر السيارة المتداول 52,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 48,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 57,000 جنيه.

- ميتسوبيشي لانسر 1993: متوسط سعر السيارة 53,000 جنيه، أقل سعر 52,000 جنيه، أعلى سعر متداول 55,000 جنيه.

- سكودا فيليشيا 1999: متوسط سعر السيارة 53,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 52,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 56,000 جنيه.

أسعار السيارات المستعملة في مصر

- فيات سينا 2002: متوسط سعر السيارة 53,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 49,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 57,000 جنيه.

- سوزوكي فان تومنايا 2007: متوسط سعر السيارة 53,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 52,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 57,000 جنيه.

سوق السيارات المستعملة

- لادا 2107 2014: متوسط سعر السيارة 53,000 جنيه، أقل سعر 46,000 جنيه، أعلى سعر 62,000 جنيه.

- بيجو 405 1998: متوسط سعر السيارة 55,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 52,000 جنيه، أعلى سعر 57,000 جنيه.