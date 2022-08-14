أسعار السيارات المستعملة اليوم.. تبدأ من 90 ألف جنيه

شهد سوق السيارات المستعملة تذبذبا في الأسعار بجميع أنواع السيارات في السوق المصرية.

وقال عبدالله علي عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، لـ«الوطن»، إن سوق السيارات خلال الفترة الماضية شهد تباينا في الأسعار إذ ارتفعت الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات السياسية بين أمريكا والصين، والتي أدت إلى عملية تضخم في أسعار السيارات، وبعض المنتجات التي تدخل في صناعة السيارات.

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات، لـ«الوطن»، أن من ضمن أسباب التذبذب أزمة الرقائق الإلكترونية، في مصانع السيارات، والتي أدت إلى تخفيض عمليات إنتاج السيارات بالدول الكبرى، وانتشار جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى عملية إغلاق بين الدولـ ما أدى إلى ارتفاع أسعار النقل والشحن.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة في السوق المحلية.

أسعار السيارات المستعملة اليوم

بروتون جين 2 2009

متوسط سعر السيارة في السوق: 101,000 جنيه.

أقل سعر متداول للسيارة في السوق: 95,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 105,000 جنيه.

هيونداي فيرنا 2010

متوسط سعر السيارة في السوق: 101,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 87,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق : 114,000 جنيه.

بريليانس FSV 2011

متوسط سعر السيارة المتداول في سوق السيارات: 101,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في سوق السيارات: 90,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في سوق السيارات: 111,000 جنيه.

رينو لوجان 2012

متوسط سعر السيارة في سوق السيارات: 101,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة متداول في سوق السيارات: 90,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في سوق السيارات: 114,000 جنيه.

سوق السيارات المستعملة

كيا سبكترا 2002

متوسط سعر السيارة في سوق السيارات: 102,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في سوق السيارات: 100,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في سوق السيارات: 105,000 جنيه.

كيا بيكانتو 2005

متوسط سعر السيارة في سوق السيارة: 102,000 جنيه.

أقل سعر السيارة متداول في السوق: 87,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة متداول في سوق السيارات: 119,000 جنيه.

بروتون جين 2 2008

متوسط سعر السيارة متداول في سوق السيارات: 102,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة متداول في سوق السيارات: 92,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة متداول في سوق السيارات: 109,000 جنيه.