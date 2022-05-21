خالد العناني يتابع نتائج حملات تنشيط السياحة.. أبرزها إجازتك عندنا

عقد اليوم السبت، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعاً موسعاً لمناقشة الحملات التسويقية المشتركة التي تنفذها الوزارة مع كبرى منظمي الرحلات وشركات الطيران الكبرى في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، وكذلك الأسواق الجديدة التي تعمل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على التعاون معها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر الاجتماع، غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، وأحمد يوسف مساعد الوزير للوعي والسياحة الداخلية والوكيل الدائم للوزارة، وماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

حملات ترويجية للسياحة

وخلال الاجتماع تم أيضا متابعة نتائج الحملات الترويجية التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية، التي من بينها حملة إجازتك عندنا، وحملة follow the sun.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تقوم بإطلاق العديد من الحملات الترويجية للترويج للمقصد السياحي المصري وجذب مزيد من السائحين من مختلف دول العالم والاستمتاع بما يتمتع به من مقومات سياحية متنوعة وفريدة.

جذب المزيد من السياح لمصر

وأطلقت الوزارة مؤخراً حملة ترويجية تحت عنوان «أجازتك عندنا» تهدف إلى الترويج للمقصد السياحي المصري لموسم صيف 2022، ما يساهم في جذب المزيد من السائحين العرب إلى المقصد السياحي المصري.

واستهدفت الحملة مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في الأسواق العربية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، وتعد هذه الحملة استكمالا للحملة الدولية التي تم إطلاقها منذ منتصف شهر مارس الماضي بعنوان follow the sun، التي حققت نجاحاً ملحوظاً ونتائج إيجابية من حيث الانتشار ونسب المشاهدة في الأسواق المستهدفة للحملة وهي المملكة المتحدة، وألمانيا وإيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.