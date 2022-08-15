توقعات طقس الـ72 ساعة مقبلة.. استمرار ارتفاع الحرارة ونسبة الرطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في منشور صادر عنها، عن توقعات حالة الطقس، خلال الـ3 أيام المقبلة، بداية من الثلاثاء وحتى الخميس من الأسبوع الجاري، حيث يستمر ارتفاع نسب الرطوبة، خلال تلك الفترة، وهو ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة، بقيم تتراوح من 2 لـ 4 درجات مئوية.

وأكدت الأرصاد استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كما يسود طقس شديد الحرارة ورطب خلال النهار على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والوجه البحري وجنوب البلاد، وسيكون الطقس حارا على السواحل الشمالية، وخلال ساعات الليل، سيكون مائلًا للحرارة ورطبًا على السواحل الشمالية وباقي الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 16 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 17 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 18 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 42.