أجر الجزار يرتفع إلى 4 آلاف قبل الأضحى.. و«شعبة القصابين»: «موسم»

ارتفعت أجور الجزارين قبل عيد الأضحى المبارك، من 1000 جنيه خلال العام الماضي إلى 4000 جنيه في العام الجاري.

وقال سعيد زغلول، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة الجيزة التجارية، في تصريحاتٍ لـ«الوطن»، إن هناك ارتفاعا في تكلفة الأضحية هذا العام فضلا عن زيادة أجور الجزارين، لافتا إلى أن السعر يختلف من مكان إلى آخر، ولكن الارتفاع في أجور الجزارين ارتفع بشكل كبير وواضح بسبب الموسم.

ارتفاع مستلزمات الذبح.. السكاكين والسواطير

وأضاف «سعيد زغلول»، أن أجر الجزار كان 1000 جنيه خلال الأيام الأربع لـ عيد الأضحى المبارك، العام الماضي، قبل أن يرتفع إلى 4000 جنيه، نتيجة ارتفاع مستلزمات الذبح مثل السكاكين والسواطير والقُرمة، فضلاً عن أجور المساعدين في عمليات الذبح.

موسم عيد الأضحى

ولفت «سعيد زغلول»، إلى أن كثير من الجزارين يراعون تعطلهم مدة طويلة تصل لأسابيع، عقب انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك، وبالتالي فإنهم يلجأون إلى تعويض تلك الخسارة، بزيادة أجورهم خلال الموسم.

الجلد لا يُحسب ضمن الأجر

وأشار إلى أن الجزار لم يعد يحصل ضمن أجره على جلد الأضحية، نظراً لتراجع أسعار الجلود بشكل كبير، وبالتالي أصبح التخلص منها بإلقائها في القمامة أمر شائع، أو جمعها من قبل الجمعيات الخيرية أو ورش مدينة الروبيكي للجلود بـ10 جنيهات.

سعر العجل 40 ألف جنيه

وتوقع نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة الجيزة التجارية، إقبالا محدودا على الأضاحي هذا العام مقارنة بالعام الماضي وذلك بسبب ارتفاع أسعار رؤوس الماشية، حيث يتراوح سعر الأضحية من 2000 إلى 6000 جنيه للخروف، و40000 جنيه للعجل.