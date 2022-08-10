تجديد حبس المتهم بذبح زوجته في دار السلام 15 يوما

قرر قاضي المعارضات اليوم الأربعاء، تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بمنطقة دار السلام 15 يوما على ذمة التحقيقات لخلافات زوجية فيما بينهما.

بداية الواقعة.. بلاغ من الأهالي

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة دار السلام بلاغاً من الأهالي يفيد بمصرع سيدة على يد زوجها وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ، وبالانتقال تبين العثور على جثة لسيدة في العقدر الرابع من العمر ملقاة أرضاً غارقة في دمائها وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

وبعمل التحريات الأولية تبين أن الجثة لسيدة تدعى «تغريد» بها جرح طعني ذبح في الرقبة وعدة طعنات في مختلف الجسد بين الصدر والبطن.

وبسؤال شهود العيان وأهل المجني عليها قرروا بأن الزوج وراء ارتكاب الجريمة كما أنه لا يتعاطى المخدرات وعلى خلق كبير ومحترم في تعامله وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم واستهدافه كما نجحت في إلقاء القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

خلافات زوجية وراء ارتكاب الجريمة

وعرض المتهم أمام تحقيقات النيابة العامة والتي استمعت لاعترافات المتهم التفصيلية في الواقعة حيث قرر أن السبب وراء ارتكابه الجريمة هو وجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته وقررت جهة التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.