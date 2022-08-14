تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه في منطقة شبرا الخيمة 15 يوما

جدد قاض المعارضات اليوم الأحد حبس المتهم بقتل شقيقه في شبرا بسبب مشادة كلامية بينهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان المتهم قد حضر صباح اليوم أمام قاضي المعارضات، وسط حراسة أمنية قبل تجديد حبسه على خلفية اتهامه بقتل شقيقه، وعقب معرفة قرار التجديد تم اقتياده مرة أخرى لمحبسه.

تحليل مخدرات للمتهم

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق بعرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات للتأكد مما إذا كان المتهم ممن يتعاطون المواد المخدرة أم لا، أو إذا كان تحت تأثير المخدرات حال ارتكاب الجريمة من عدمه.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان شبرا الخيمة تلقت إخطارا من المستشفى يفيد بورود جثة لشاب في الثلاثينات من العمر مصاباً بطعنة نافذة في منطقة الصدر، لقي مصرعه على إثرها وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ.

مشادة كلامية انتهت بجريمة قتل

وبعمل التحريات الأمنية من قبل رجال المباحث وسؤال شهود العيان، تبين أن المجني عليه تلقى طعنة نافذة من شقيقه المتهم، مستخدما «سكين»، وقرر الشهود أن بداية الواقعة كانت من أجل مشادة كلامية وخلاف بين الشقيقين، ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجريمة.