العثور على جثة شاب معلق بحبل داخل مسكنه في جنوب سيناء

عثرت أجهزة الأمن بجنوب سيناء على جثة شخص معلق بحبل داخل مسكنه التابع لأحد المصانع الموجودة في أبوزنيمة، تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من قسم شرطة أبوزنيمة، يفيد العثور على جثة شاب معلق بحبل داخل سكنه، الموجود داخل سكن العاملين بجوار مصنع الحبس بمدينة أبوزنيمة.

العثور على جثة شخص معلق بحبل داخل مسكنه

وتبين أن الجثة لشاب يدعى عماد عبد السلام محمد البهنساوي 25 سنة من محافظة البحيرة، انتقل إلى موقع الحادث قوات من قسم شرطة أبوزنيمة لمعاينة الواقعة وتحديد سبب الحادث، وتبين أن أصدقائه عثروا على صديقهم معلق داخل المسكن، وجرى الاتصال بالإسعاف إلًا أن الشاب العشريني كان قد فارق الحياة.

أمرت النيابة العامة بجنوب سيناء بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو رديس العام بعد معاينة موقع الحادث ومناظرة الجثة، وقررت التحقيق في الواقعة لتحديد أسباب الحادث.

وكلفت النيابة المباحث بالتحريات لكشف أسباب الحادث، ورجحت المعاينة الأولية أن «الشاب شنق نفسه»، جرى إخطار أهل الشاب من أجل الحضور واستلام الجثمان بعد الانتهاء من التحقيقات.

الأزهر يحرم الانتحار

في سياق متصل، شارك مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، منشورًا عن الانتحار ومن يقدمون على إنهاء حياتهم ظنًا منهم بأنه الراحة الأبدية من مشكلاتهم، قائلا إن طلب الرّاحة في الانتحار وهمّ، وترسيخ الإيمان، والحوار أهم أساليب العلاج، مشيرا إلى أن الإسلام جعل حفظ النفس مقصدًا من أَولى وأعلى مقاصده حتى أباح للإنسان مواقعة المحرم في حال الاضطرار؛ ليُبقي على حياته ويحفظها من الهلاك.