صرف وسائل تنظيم وتقديم خدمات طبية وصحة إنجابية لـ114 ألف سيدة في المنيا

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة في المنيا، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية قدمت خدماتها لـ 114 ألف، و914 سيدة خلال شهر، منها 11 ألف و592 جدد و104 ألف و322 متردد، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

تقديم الرعاية الصحية لـ 14010 سيدة حامل

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم صرف 122129 من وسائل التنظيم المختلفة، فضلاً عن تنفيذ 107 ألف و135 زيارة منزلية، وذلك عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 69152 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتقديم الرعاية الصحية لـ 14010 سيدة حامل، وتقديم الرعاية الصحية لـ 11748 سيدة بعد الوضع، وتنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية منها 16497 ندوة عن فيرس كورونا، و16497 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، و14915 ندوة عن الأمراض المزمنة ولفحص الذاتي للثدى.

قافلة طبية بقرية الهمة في مركز مطاي

علي جانب آخر، نظمت مديرية الصحة في المنيا، قافلة طبية علاجية في قرية الهمة بمركز مطاي، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لمواطني المحافظة بالمجان.

وضمت القافلة العديد من التخصصات منها «الأطفال، الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر»، وهذه القوافل الطبية تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا التي تبعد 15 كيلو عن أقرب مستشفى عام أو مركزي.