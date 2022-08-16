حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 16-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مواليد برج الميزان العديد من المميزات أبرزها الذكاء الخارق الذي يجعلهم استثنائيون في أفعالهم وتصرفاتهم وأقوالهم وتعاملاتهم مع الآخرين وعند مناقشة أي أمر، كما يتمتعون بحسٍ عالٍ من اللباقة، ويعرفون متى يتكلمون ومتى يصمتون وماذ يجب أن يقولوه أو يكتموه بداخلهم، كما ويهتمّون بالطريقة التي يجب أن يعاملوا بها الآخرين، ولذلك فهم يكرهون المعاملة الفظة وغير اللبقة.

صفات برج الميزان

يحب مواليد برج الميزان المرونة في التعامل مع الآخرين، وهم لا يتّسمون بالعناد أبدا ولا يظهر عليهم ذلك في أي موقف أو مشكلة، فهم لطيفون للغاية وودودون خاصة مع الأشخاص الذين يحبونهم.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

إذا كنت متزوجا عليك بالصبر والتمهّل في أحكامك وانتقادك للآخر، وحاول أن تكون متفهما في تعاملاتك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

يجب أن تدرك جيدا أن العيش مع الآخرين يتطلّب منك أن تكون متفهما ومتعاونا، بشرط أن تنتبه لحقوقك وتتمسك بها أمام زملائك أو مديرينك، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن».