حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 14-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يعتقد البعض أن السمات الشخصية للإنسان مثل الهدوء النضج، التهور، التسرع، العصبية، وغيرها من الصفات تحدد حسب البرج السماوي وتحركات الفلك والأبراج اليومية.

وفيما يلي، يعرض موقع «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد الأبراج السماوية الـ 12 وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الحمل 14-8-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل، ينصحك الفلك بحفظ الأسرار.. كن متحفظا، ولا تعلن عن خططك، وتجنب الأضواء.

حظك اليوم برج الحمل 14-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل اليوم نحو العزلة والتأمل.. ينفعك ذلك، ومن المهم ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الثور 14-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يساعدك على الوصول لأهدافك ويدعمك رؤساء أو زملاء مخلصون.

حظك اليوم برج الثور 14-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر وعطارد داعمان ويعدانك بأوقات حلوة وصداقات ولقاءات مفيدة تنجح في توطيدها.

حظك اليوم برج الجوزاء 14-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون يقظا في خطواتك، وكن موضوعيا في مناقشة من يعارضك الرأي.

حظك اليوم برج الجوزاء 14-8-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد في وضع معاكس يدفعك للتمرد.. حاول أن تحسن التصرف واجتهد أن تتواصل بشكل جيد.

حظك اليوم برج السرطان 14-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وتربطك بعملك اليوم علاقة عاطفية.. تعمل بإخلاص وتلتقط الفرص وتحقق مكاسب، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 14-8-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يدفعك للتخطيط لسفر أو رحلة وتُقبل على الآخرين بحماس كبير.

حظك اليوم برج الأسد 14-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يعدك بيوم مناسب للبيع والشراء، وتخطط جيدا لمشروعات مستقبلية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 14-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط تبدو اليوم متفائلا والفرصة سانحة لتقترب بذكاء ممن تحب.

حظك اليوم برج العذراء 14-8-2022 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تنتبه لحقوقك وتحترس في خطواتك المهنية وخاصة في الأمور القانونية والمالية.

حظك اليوم برج العذراء 14-8-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا كن مستعدا للاجتهاد كي تحقق تكاملا مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج الميزان 14-8-2022 على الصعيد المهني

القمر يقترن مع نبتون في منزل الصحة ويساعدك ذلك أن تهتم بصحتك وسلامتك، وتنظم جهودك وتوظفها في اتجاه سليم، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 14-8-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس بمنزل الأصدقاء يمدانك بالطاقة العاطفية وتبدو أكثر ميلا للانفتاح اجتماعيا.

حظك اليوم برج العقرب 14-8-2022 على الصعيد المهني

تعدك الأفلاك ببداية صفحة جديدة أو تتخذ اتجاها جديدا تحلم به، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 14-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بالحب والسعادة وتبدو واثقا من نفسك.

حظك اليوم برج القوس 14-8-2022 على الصعيد المهني

اليوم تميل للعناد.. حاول ألا ترفض الاستماع لوجهات نظر المخلصين.

حظك اليوم برج القوس 14-8-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تعيش في الحاضر وأن تستمتع به، وأن تنسى آلام الأمس.

حظك اليوم برج الجدي 14-8-2022 على الصعيد المهني

تبدو اليوم ملهما بالأفكار اللامعة وتتمتع بمخيلة لا تنضب، فقط اهتم بحماية حقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 14-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للتعامل بود وحب فتزداد جاذبيتك.

حظك اليوم برج الدلو 14-8-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني.. ادرس أفكارك وقراراتك بعناية واحرص على الدقة.

حظك اليوم برج الدلو 14-8-2022 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تتأنى في أقوالك وأن تحافظ على اللباقة.

حظك اليوم برج الحوت 14-8-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط والتشوش.. تناغم القمر مع المريخ يمنحك اليوم إصرارا وحضورا أخاذا، ويعدك بوقت رائع للإنجاز، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 14-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر يقترن مع نبتون في برجك ويدفعك للانطلاق والحركة وتستقبل يومك بقدرة على التواصل رائعة.