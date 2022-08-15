مصروفات جامعة بنها الأهلية 2022.. كل ما تريد معرفته عن الكليات

أعلنت الجامعات الأهلية عن المصروفات الدراسية لعام 2022 - 2023، وذلك وفقاً للشروط المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وبالتزامن مع استعدادت طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالكليات، وتدخل جامعة بنها الأهلية الجديدة الخدمة في العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 ضمن عدد من الجامعات الأهلية الحديثة.

كليات جامعة بنها الأهلية

وتضم جامعة بها عدة كليات وهي: «الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الاقتصاد وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب»، بالإضافة الى إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى.

مصاريف جامعة بنها الأهلية بالعبور 2022

وتستعرض «الوطن» مصاريف جامعة بنها الأهلية 2022 فى إطار الخدمة التي تقدمها لطلاب الثانوية العامة كالتالي:

- مصاريف كلية الطب البشرى: 90 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة: 60 ألف جنيه.

- مصاريف كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي: 45 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 45 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الفنون البصرية والتصميم 45 ألف جنيه.

جامعة بنها تستعد لاستقبال الطلاب

وقال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، إن الدولة المصرية قدمت جميع التسهيلات لإنشاء الجامعات الأهلية، وذلك بهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة وإعداد خريج قادر على المنافسة، ومواكبة متطلبات سوق العمل وبما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكد رئيس الجامعة عن اللوائح والبرامج الخاصة باستعدادات قبول طلاب الثانوية العامة أو مايعادلها مع بدء العام الدراسي الجديد وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والكوادر البشرية والفنية والإدارية التي تتولى تشغيل الجامعة الأهلية.

وقال «سوسة» إن جامعة بنها الأهلية الجديدة تأتي فى إطار توجه الدولة نحو إنشاء جيل من الجامعات الذكية كنموذج للجامعات المنتجة والتي تعمل وفقاً لأحدث النظم العالمية فضلاً عن كونها لا تهدف إلى الربح وتهدف إلى إعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.