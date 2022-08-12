مصروفات جامعة بنها الأهلية.. اعرف المنح والتخصصات وطرق الدفع

تدخل جامعة بنها الأهلية الجديدة الخدمة في العام الدراسي الجديد 2023/2022 ضمن عدد من الجامعات الأهلية الحديثة، إذ تقبل الطلاب وفقا لدرجات محددة، واجتيازهم اختبارات القبول، على أن يكون التقديم عن طريق مكتب التنسيق المركزي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن تنسيق القبول بالجامعات الأهلية

«الوطن» تستعرض الفئات المستحقة للمنح بالجامعة وطريقة سداد مصروفات جامعة بنها الأهلية، والتخصصات الجديدة التي تتيحها الجامعة الجديدة في 5 كليات ضمن خدمات تنسيق الجامعات 2022.

الفئات المستحقة لمنح جامعة بنها الأهلية

قال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها إن الفئات المستحقة لمنح جامعة بنها الأهلية ضمن خدمات التنسيق 2022 هي:

العشرة الأوائل في الثانوية العامة بمختلف الشعب على مستوى الجمهورية.

العشرة الأوائل على مستوى محافظة القليوبية في الثانوية العامة 2022.

العشرة الأوائل على الإدارة التعليمية بمدينة العبور.

منح مخصصة للمتفوقين رياضيا

ويمكن الاستفسار عن المنح من خلال زيارة مبنى الخدمات الطلابية B جامعة بنها بالعبور، محور العبور الرئيسي الحي الترفيهي من الساعة 9 صباحا إلى 5 مساء، أو التواصل عبر الواتساب رقم 01203427771.

تخصصات جامعة بنها الأهلية بالعبور

وأوضح رئيس جامعة بنها أن الجامعة الأهلية تقدم 20 برنامجًا دراسيًا جديدًا تخص 5 كليات تبدأ الدراسة فيها العام الدراسي المقبل، وجميعها تتناسب مع سوق العمل المستقبلي وتواكب وظائف المسقبل، وهي:

كلية الطب البشري: برنامج الطب والجراحة

كلية علوم الحاسب: برنامج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة واللغويات الحاسوبية، وعلوم البيانات، وتطوير البرامج والتطبيقات، والواقع الافتراضي والمعزز.

كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال: إدارة الأعمال والعلاقات الدولية، والإحصاء والتأمين، والتسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، والاقتصاد والتمويل الدولي، والمحاسبة ومعلوماتية الأعمال.

كلية الهندسة : هندسة التصنيع والمواد، وهندسة الميكاترونكس والاتمتة، وهندسة نظم الاتصالات، والهندسة الطبية، وهندسة البناء والإسكان والتصميم للمجتمعات.

كلية الفنون البصرية والتصميمات، والتصميم الداخلي والأثات، وفنون الميديا والإعلان، والنحت والتشكيل المعماري والترميم.

دفع مصروفات جامعة بنها الأهلية

وحددت وزارة التعليم العالي مصروفات جامعة بنها الأهلية بالعبور في 5 كليات جديدة تدخل الخدمة العام الراسي الجديد 2023 كالتالي:

كلية الطب البشري 90 ألف جنيه.

كلية الهندسة 60 ألف جنيه.

كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي 45 ألف جنيه.

كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 45 ألف جنيه.

كلية الفنون البصرية والتصميم 45 ألف جنيه.

ويمكن سداد المصروات عن طريق التحصيل الإلكتروني الخاص بجامعة بنها على الرابط من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا.