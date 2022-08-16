حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 16-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مولود برج القوس، الشجاعة الكبيرة التي تجعله يواجه جميع الأزمات والمواقف والأشخاص، لمحاربة الظلم الذي يمكن أن يتعرض له هو أو الآخرين، كما لديهم روح طفولية تجعلهم ينطلقون ويحبون الاستمتاع والخروج وقضاء أوقاتًا مميزة مختلفة في العديد من الأماكن أو البلاد.

صفات برج القوس مع العائلة والأصدقاء

يميل مواليد برج القوس إلى اكتساب الكثير من الصداقات، وينجحون في ذلك بسهولة نظرًا لروحهم الفكاهية وحبهم للضحك وكرههم للنكد واليأس والإحباط، لذا دائمًا ما يكون حُضورهم محببًا ومميزًا، كما أنهم أصدقاء مخلصون وأوفياء.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس، على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

اليوم مميزًا بالنسبة لمواليد برج القوس على المستوى المهنيـ حيث يكون الوضع الفلكي داعمًا لهم، ويستطيعون اتباع نظاما مختلفا مميزا، والتحرر من القيود والضغوط، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وقالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، إن القمر يتواجد في منزل الحب اليوم، مما يعدهم بمشاعر جميلة وقضاء أوقاتًا سعيدة وذلك بالرغم من الضغوط التي يمرون بها.