مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2022.. تعرف على كلياتها والمنح الدراسية 

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2022، تشغل بال أولياء الأمور والطلاب بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء الدراسة في مجموعة من الجامعات الأهلية الجديدة، موضحة أن الجامعات الجديدة لا تهدف للربح وبها برامج تؤهل الطالب لسوق العمل من خلال التدريب على أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية.

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2022

تقدم «الوطن» في السطور التالية، التفاصيل الكاملة حول مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2022، بحسب ما أعلنت عنه الجامعة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- كلية الطب البشرى: 110 آلاف جنيه.

- كلية طب الفم والأسنان: 90 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة: 75 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 50 ألف جنيه.

مكان جامعة المنصورة الأهلية

تقع جامعة المنصورة الأهلية على الطريق الدولي الساحلي بمنطقة 15 مايو السكنية بمدينة جمصة، وتبعد عن مدينة المنصورة حوالي 40 دقيقة فقط.

كيفية القبول بجامعة المنصورة الأهلية

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التنسيق للجامعات الأهلية سيكون مرحلة تنسيق مُستقلة تمامًا عن تنسيق الجامعات الحكومية بذات الحد الأدنى للجامعات الخاصة، والالتحاق بهذه الجامعات سيكون بنفس طريقة الالتحاق بالجامعات الحكومية بتطبيق نظام العدالة.

منح جامعة المنصورة

- منح للطلاب العشرين الأوائل في الثانوية العامة.

- المنح كاملة تشمل كافة الرسوم والمصروفات الدراسية.

- تستمر المنح الدراسية طوال فترة الدراسة.

- يشترط استمرار المنح الدراسية حصول الطالب على معدل تراكمي أكبر من أو يساوي 3.7.

- يُمنح الطلاب الأوائل الخمسة في كل برنامج خصم 50% من المصروفات الدراسية في حالة حصول الطالب على معدل تراكمي أكبر من أو يساوى 3.7.

- يُمنح الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة خصم 50% من المصروفات الدراسية.

برامج جامعة المنصورة الأهلية

- برنامج الطب والجراحة العامة بكلية الطب.

- برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الفم والأسنان.

- برنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة.

- برامج المختبرات الطبية والرعاية الطبية العاجلة الحرجة وتقنيات الأشعة والإحصاء ونظم المعلومات بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية.

- برامج هندسة الميكاترونكس وهندسة الذكاء الاصطناعى وهندسة البناء والتشييد وهندسة العمارة المُستدامة بكلية الهندسة.

- برنامج ريادة الأعمال الإلكترونية والتسويق الرقمى والعمليات الإلكترونية بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية.

- برنامج المساحة والجيومعلوماتية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.