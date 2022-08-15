أديل تدخل علاقة رومانسية جديدة مع ريتش بول.. «مهووسة بحبه»

أكدت المغنية البريطانية أديل، دخولها علاقة رومانسية جديدة مع وكيل الرياضة الأمريكي ريتش بول، حيث قالت في حوارها مع مجلة «Elle UK»، التي كانت بطلة على غلافها لعدد أكتوبر 2022، مشيرة إلى أنها تريد الزواج منه.

التزام أديل بالصمت لفترة

وكانت أديل ملتزمة بالصمت تجاه علاقتها الرومانسية الجديدة في البداية، ولكن يبدو الآن أنها مستعدة للإعلان، حيث أكدت أنها «مهووسة» بحبه، وأن علاقتهما بدأت في سبتمبر 2021.

بداية علاقة أديل وريتش بول

بدأ ظهور أديل وريتش بول سويا في يوليو 2021، حيث حضرا مباراة فاصلة في الدوري الاميركي للمحترفين معًا، ما أثار شائعات بأن الاثنين كانا يتواعدان، كانت هذه هي المرة الأولى التي يشاهدهما الجميع معًا.

طلاق أديل من زوجها السابق

في عام 2019، تعرضت أديل لطلاق حظي بتغطية إعلامية كبيرة من سيمون كونيكي، المدير التنفيذي لمؤسسة خيرية، والتي كانت معها منذ عام 2012، ولدى الاثنين ابن يبلغ من العمر 9 سنوات، هو «أنجيلو».

من هو ريتش بول الوكيل الرياضي؟

الجدير بالذكر أن ريتش بول وكيل رياضي نشأ في كليفلاند، أوهايو، أسس وكالته الرياضية الخاصة باسم Klutch Sports ويعمل الآن أيضًا في UTA اشتهر بأنه وكيل ليبرون جيمس، ما يجعله أحد أكثر الأشخاص نفوذاً في الرياضة وفقًا لمجلة فوربس، يقال إن ريتش بول تبلغ ثروته أكثر من 46 مليون دولار.