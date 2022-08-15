الانتهاء من تطعيم 29 ألف مواطن ضد «البلهارسيا» بكفر الشيخ

انتهت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، من حملة تطعيم البؤر المصابة بمرض «البلهارسيا» على مستوى أربع إدارات صحية، وهي سيدي سالم، والرياض، وفوه، ومطوبس، بمستهدف وصل إلى حوالي 29 ألفا و100 مواطن.

العمل على فترات صباحية ومسائية

وقالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم تطعيم 29 ألفا و100 مواطن بحملة «البلهارسيا»، وذلك بمستهدف عدد أقراص «برازيكونيتل» 87 ألفا و554 قرصاً، ووصلت نسبة التغطية إلى 99.7%، وذلك على مدار 15 يوماً، بإجمالي عدد 18 فريقاً، ارتفع عددها خلال أيام الحملة، إلى 28 فريقاً، حيث جرت أعمال الحملة على فترات صباحية ومسائية.

وكيل الوزارة تقدم الشكر إلى فريق الحملة

وقدمت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ الشكر إلي الدكتور محمد عليوة، مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية، والدكتورة أماني القرش، مديرة إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية، وفريق إدارة البلهارسيا، وكل المشاركين في حملة «البلهارسيا»، لجهودهم المبذولة في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهدفين في نطاق محافظة كفر الشيخ.