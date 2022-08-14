مصرع شاب وإصابة 3 آخرين بحادث تصادم سيارة مع تروسيكل في كفر الشيخ

شهدت منطقة القنطرة بمدينة كفر الشيخ، بالقرب من كوبري المرور، حادث تصادم سيارة نقل مع تروسيكل، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 3 آخرين، وجرى نقل الجثة والمصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول كفر الشيخ يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع تروسيكل بالقرب من طريق كوبرى المرور بمنطقة القنطرة بمدينة كفر الشيخ.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة والمصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

إصابة 3 سيدات بجروح وكدمات

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، أن المصابين هم انشراح مصطفى علي، 65 عاماً، تُقيم بقرية إسحاقة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، وسهام واصف، 40 عاماً، تُقيم بقرية إسحاقة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، كما أُصيبت نوال عبدالدايم المحلاوى، 55 عاماً، تُقيم بقرية إسحاقة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسد.

مصرع شاب يبلغ من العمر 13 عاما

كما استقبلت مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، جثمان شاب يُدعي عبدالرحمن محمود عطية، 13 عاماً، يُقيم بقرية إسحاقة، جثة هامدة، حيث جرى إيداع الجثة تحت تصرف جهات التحقيق بمركز كفر الشيخ.

وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول كفر الشيخ، وجاري العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.