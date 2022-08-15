إنقاذ شخصين حاولا إنهاء حياتهما بحبة الغلة ومبيد حشري في كفر الشيخ

نجح أطباء مستشفى برج البرلس المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، في إنقاذ حياة شخص يُدعي «ا.ع.م»، 23 عاماً، من الموت عقب تناوله حبة حفظ الغلال، والمعروفة بـ«الحبة القاتلة»، في محاولة منه للتخلص من حياته.

كما نجح أيضاً أطباء مستشفى دسوق العام، في إنقاذ حياة شخص يُدعى «م.ج.ع»، 31 عاماً، من الموت، وذلك نتيجة تناوله مبيد حشري، وتحرر محضرين بالواقعتين، وتولت النيابة العامة التصرف.

3 شباب بكفر الشيخ حاولوا إنهاء حياتهم خلال أسبوع

وشهدت محافظة كفر الشيخ، خلال الأسبوع الماضي، وقائع مؤسفة لعدد من الشباب الذين أقدموا على إنهاء حياتهم بسبب أزمات نفسية حادة.

حيث أقدمت طالبة بالصف الثاني الثانوي الأزهري، مقيمة بقرية القرضا، التابعة لمركز كفر الشيخ، على التخلص من حياتها بعد مرورها بأزمة نفسية سيئة، وتناول حبة حفظ الغلال القاتلة.

وشابان ينهيان حياتهما شنقاً

كما أقدم شاب يُقيم بعزبة ناصر، التابعة لمركز سيدي سالم، علي التخلص من حياتها شنقاً بعد مروره بأزمة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية، وأقدم شاب آخر يُقيم بمنطقة عزبة جاد، التابعة لمركز قلين، علي التخلص من حياته شنقاً، لمروره بأزمة نفسية، نتيجة وجود خلافات أسرية.

تحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة، فيما جرى العرض على جهات التحقيق التي صرحت بدفن جثامين المتوفين بمعرفة أهليتهم.

الأزهر يحرم الانتحار

في سياق متصل، شارك مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، منشورًا عن الانتحار ومن يقدمون على إنهاء حياتهم ظنًا منهم بأنه الراحة الأبدية من مشكلاتهم، قائلا إن طلب الرّاحة في الانتحار وهمّ، وترسيخ الإيمان، والحوار أهم أساليب العلاج، مشيرا إلى أن الإسلام جعل حفظ النفس مقصدًا من أَولى وأعلى مقاصده حتى أباح للإنسان مواقعة المحرم في حال الاضطرار؛ ليُبقي على حياته ويحفظها من الهلاك.