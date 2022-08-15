بعد معاقبتهما بالسجن.. قصة مقتل طفلة على يد والدتها وصديقها بالشرقية

لم ترحم توسلات طفلتها وصغر سنها وضعف جسدها، وانهالت عليها بالضرب، ليُكمل صديقها ويعتدي عليها بالضرب بعصًا غليظة، مما أدى إلى إصابة الطفلة الصغيرة بإصابات بالغة أودت بحياتها.

مقتل طفلة على يد والدتها وصديقها

الجريمة البشعة وقعت أحداثها في مدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، قبل عدة أشهر، ورغم محاولات الأم إبعاد التهمة عنها، ونقل الطفلة إلى مستشفى أبوكبير المركزي، والادعاء بسقوطها من أعلى الدرج، فإن تحريات الشرطة تمكنت من الوصول إلى تفاصيل الواقعة وملابساتها، لتُلقي القبض على الأم، التي سرعان ما اعترفت على شريكها، وهو شاب تربطها به علاقة غير شرعية، وجرت إحالتهما إلى جهات الاختصاص التي تولت التحقيقات، وأمرت بإحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها اليوم الاثنين، بمعاقبة الأم بالسجن لمدة 15 سنة، بينما تمت معاقبة شريكها بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة.

الأم تعترف بارتكاب واقعة قتل ابنتها

«ماكنتش عاوزاها تموت، أنا كنت باخوّفها.. وهو اللي ضربها بعصاية المقشة»، بتلك الكلمات بدأت الأم المتهمة بقتل ابنتها حديثها في اعترافاتها أمام النيابة العامة بمركز أبوكبير في محافظة الشرقية، وأضافت أن الطفلة شاهدتها في موقف «غير لائق» مع المتهم الثاني، وأخبرت إحدى جاراتهم.

وأشارت إلى أنها علمت بذلك بعدما تحدثت جارتها معها في الأمر، مضيفةً أنها نفت لها صحة كلام الطفلة، وفي وقت لاحق اعتدت على الطفلة بالضرب، برفقة المتهم الذي ضربها على رأسها بالمقشة، مما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها بنزيف في المخ.

إحالة المتهمة وصديقها لمحكمة الجنايات

تعود أحداث القضية لشهر أبريل 2022 حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من من مركز شرطة أبو كبير يفيد بورود إشارة من من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول "مي. أ. م. س" 6 سنوات، مقيمة بمدينة أبو كبير، جثة هامدة إثر إصابتها بكسر بقاع الجمجمة وسحجات وكدمات في أنحاء متفرقة بجسدها، وتبين وجود شبهة جنائية.

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة أبوكبير لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الأم 23 عامًا وصديقها 25 عامًا وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطهما وإحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.