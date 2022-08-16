اعترافات «الغولة» خاطفة طفلة حلوان: «رمتها في الشارع بعد ماخدت حلقها»

روت «عواطف. س» 43 سنة، ربة منزل، وشهرتها «الغولة» ومسجلة خطر سرقات، تفاصيل قيامها بخطف طفلة تدعى «مي. ع» 5 سنوات من شارع في حلوان، قائلة في التحقيقات أنها لم تخطط لخطف الطفلة، بل كان هدفها هو سرقة قرطها الذهبي.

المتهمة: «كنت ماشية بلقّط رزقي»

قالت المتهمة في التحقيقات: «كنت ماشية بلف في شوارع حلوان، ألقّط رزقي، شفت البنت بتلعب لوحدها في الشارع»، مشيرة إلى أنها تمكنت من خداع الطفلة واستدراجها بحجة أن جدتها تريد منها الذهاب إلى السوبر ماركت لشراء زجاجة زيت وذلك بعد أن عرفت أن الطفلة تلعب أمام منزل جدتها ولا تقيم في نفس المكان، حيث تقيم أسرتها في مكان آخر.

المتهمة: «ماكنش في دماغي أخطفها»

وتابعت: «كان اللي في دماغي إني آخدها في حتة فاضية وأخلع الحلق من ودانها، بس لقيت الدنيا زحمة وممكن اتكشف»، مضيفة أنها قررت أخذها معها للجيزة، بحجة أن والدها اتصل بها كي يقدم أوراقها في مدرسة هناك.

وأردفت: «عقب وصولي إلى منطقة الهرم، قمت بخلع القرط الذهبي من أذني الطفلة، ثم تركتها في مكان خال وفرت هاربة، حتى فوجئت بقوة من المباحث تلقي القبض عليّ بعد أن أرشد عنها الرجل الذي باعت إليه القرط الذهبي».

بلاغ والد الطفلة

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين ومقيم بدائرة القسم بتغيب نجلته، 5 سنوات أثناء لهوها أمام مسكن جدتها الكائن بدائرة القسم وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى قيام إحدى السيدات باصطحاب الطفلة واستقلال مركبة «توك توك» والتوجه بها لمكان غير معلوم وبتكثيف التحريات أمكن تحديد السيدة المشار إليها ربة منزل «لها معلومات جنائية» مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

القبض على المتهمة

جرى ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، كما أضافت بأنها عقب خطفها للطفلة استولت منها على قرطها الذهبي وتصرفت فيه بالبيع لدى عميلها «حسن النية»، ثم تخلت عن الطفلة بإحدى المناطق بالجيزة، وتم بإرشادها ضبط عميلها وبحوزته القرط المستولى عليه، ونفى الأخير علمه بأنه من متحصلات واقعتي الخطف والسرقة، وبتكثيف البحث أمكن العثور على الطفلة بمكان تخلي المتهمة عنها، وباستدعاء المُبلغ تعرف على الطفلة واتهم السيدة بخطفها وسرقة مصوغاتها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمة للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسها 4 أيام على ذمة القضية.