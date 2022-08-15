جهود الداخلية في أسبوع.. ضبط 417 عنصرا إجراميا ومخدرات بـ20 مليون جنيه

جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في مكافحة شتى صور الجريمة، وأسفرت جهودها عن ضبط 417 عنصرا إجراميا بنطاق 24 مديرية أمن، وبحوزتهم 178 سلاحا ناريا، وكميات كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، بالإضافة إلى مواد مخدرة.

ضبط 60 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية

وفي مجال استهداف البؤر شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بمحافظتي الإسماعيلة والشرقية، تم ضبط 60 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

ضبط 621 سلاحا ناريا

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، 621 سلاحا ناريا؛ أبرزها رشاش، 79 بندقية، 63 بندقية آلية، 26 مسدسا و452 فردا محلي الصنع، وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة و80 خزينة لأسحلة مختلفة، بالإضافة لـ 1300 قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 381247 حكما قضائيا

كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تنفيذ 381247 حكما قضائيا من بينها 1259 حكما جنائيا و144995 حكم حبس، 182033 حكم غرامة، و52960 حكم مخالفة.

ضبط 9 تشكيلات عصابية

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 9 تشكيلات عصابية ضمت 36 متهما ارتكبوا 38 حادث سرقة، وتم كشف غموض 87 حادثا ما بين حرق عمد وقتل وسرقة، والقبض على مرتكبيها بإجمالي 147 متهما.

ضبط 991 قضية اتجار في المواد المخدرة

وفي مجال مكافحة المخدرات والمتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 991 قضية اتجار في المواد المخدرة من بينها أكثر من 164 كيلوجراما من مخدر الحشيش، وما يقرب من 272 كجم من البانجو، و24 كيلوجرام هيروين، و6 كجم من مخدر الأيس «الشابو» و7.6 كجم من مخدر الاستروكس و25504 أقراص مؤثر و5152 قرص ترامادول مخدر، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ20 مليون جنيه.